З`явилась нова схема відбирання землі у селян

Громадська організація “Громадський суд України” заявляє про появу нової схеми відбирання землі у селян.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив керівник організації Ярослав МІСЯЦЬ.

За його словами, бізнес-структури та корумповані голови сільрад, відчуваючи свою повну безкарність, вигадали схему з відбирання навіть узаконеної землі у сільських мешканців.

Відповідно до неї, спочатку голова сільради збирає у селян законні державні акти на право власності під приводом видачі актів нового зразка. Після цього акти знищуються під виглядом пограбування і, таким чином, люди втрачають документ, який підтверджує право власності і разом з ним право захистити себе в судовому порядку. Останній етап – голова сільради заново роздає рішення “заднім числом” і виготовляє акти вже новим власникам.

Я.МІСЯЦЬ зауважив, що така схема зараз здійснюється в с.Підгірці Обухівського району Київської області. “Там на власності людей, прямо на городах та подвір’ях, встановлюють кілки для нової розмітки землі”, – розповів він, додавши, що власники навіть не можуть заперечити, оскільки формально втратили право власності.

Зараз “Громадський суд України” запроваджує програму постійного моніторингу за діями посадових осіб в Управлінні земельних ресурсів Київської області та відкриває “гарячу лінію” для запобігання злочинам в земельній сфері (тел. 8 (044) 22-999-02).