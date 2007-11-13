Журналісти запрошують приєднатися до полювання на джинсу

Триває робота моніторингової групи журналістської ініціативи «Не продаємося!». Протягом першого тижня (з 1 листопада) її учасники вже виявили у новинах 11 загальнонаціональних телеканалів (Перший національний, ТРК «Ера», «1+1», «Інтер», СТБ, ICTV, Новий канал, 5 канал, «Україна», НТН, ТОНІС) кільканадцять випадків відверто замовних сюжетів. Нагадуємо: йдеться лише про новини, які, на думку учасників ініціативи (а також світової демократичної спільноти), повинні бути професійними, неупередженими, збалансованими та непродажними. Рекламних повідомлень, матеріалів категорії advertorial тощо ініціатива не стосується.

Результати моніторингу будуть оприлюднені наприкінці місяця після того, як їх затвердить рада експертів – авторитетних журналістів та громадських діячів. Тоді ж стануть відомі імена щасливців, які отримають премію за найбільшу кількість джинси – «Тридцять гривеників».

Телекритика