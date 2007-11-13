Уряд хоче ”нагнути” Національну радіокомпанію?

Інститут Медіа Права заявляє, що проведена Кабінетом Міністрів України зміна складу наглядової ради Національної радіокомпанії України є незаконною та має бути скасована.

Як повідомив юрист ІМП Ігор РОЗКЛАДАЙ, ще з 1 березня 2006 року набула чинності нова редакція Закону України «Про телебачення і радіомовлення», за якою у Національній телекомпанії України та Національній радіокомпанії України керівні органи мають назву «громадські ради», персональний склад який затверджується Верховною Радою України, а не Кабінетом Міністрів.

“При цьому, відсутність сьогодні громадських рад лежить повністю на совісті парламентської коаліції, яка не бажала ставити на голосування склад колегіальних органів, сформований відповідно до закону за поданням депутатів, Президента України та профільних громадських організацій. Натомість ця ж коаліція зараз вирішила вдатися до кулуарних та незаконних змін, провівши їх через Кабінет Міністрів України”, - відзначає ІМП.

Інститут Медіа Права не виключає прагнення уряду незаконно поставити під контроль керівництво Національної радіокомпанії України, оскільки, відповідно до статуту НРКУ, президент радіокомпанії може бути звільнений із посади рішенням КМУ за поданням наглядової ради. “Статут прямо суперечить закону, відповідно до якого таке рішення приймають послідовно громадська рада, Верховна Рада України та Президент України”, - зазначає Інститут Медіа Права.

Інститут Медіа Права закликає органи влади замість формування нелегітимних органів виконати чинний Закон України «Про телебачення і радіомовлення», зокрема у визначений законом порядок сформувати громадські ради, ухвалити законом статути НТКУ і НРКУ та змінити правовий їх статус – з установи на державне підприємство, як цього вимагає закон.