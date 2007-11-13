Українські туристи повернулися з Домініканської Республіки

Літак із 116 українськими туристами та 13 членами екіпажу на борту вилетів сьогодні о 2.50 за київським часом з аеропорту «Ла Романа» (Домініканська Республіка) до аеропорту Бориспіль з проміжною посадкою в аеропорту «Шеннон» (Ірландія).

Про це повідомив на брифінгу у вівторок начальник прес-служби МЗС України Андрій ДЕЩИЦЯ, посилаючись на дані Посольства України в Республіці Куба.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, очікується, що літак прибуде до Києва сьогодні, о 17.00. А.ДЕЩИЦЯ також повідомив, що ще 49 українських туристів самостійно відбули вчора в Україну рейсами європейських авіакомпаній.

Як повідомляв УНІАН, група громадян України дві доби очікувала в аеропорту міста Пунта Кана (Домініканська Республіка) на повернення в Україну чартерним рейсом авіакомпанії „Euroline”. За даними прес-служби МЗС України, у зв’язку з виявленими фінансовими порушеннями з боку компанії-перевізника, рейс, запланований на 10 листопада, був відкладений на невизначений термін.