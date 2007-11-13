В МЗС запроваджено посаду посла з протидії расизму і ксенофобії
15:12, 13 листопада 2007Права людини
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Призначено Горіна
В Міністерстві закордонних справ України запроваджено посаду посла з особливих доручень з протидії расизму, ксенофобії та дискримінації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Андрій ДЕЩИЦЯ.
«В МЗС прийнято рішення про введення окремої посади посла з особливих доручень з протидії расизму, ксенофобії та дискримінації», - сказав він. На цю посаду призначено Олександра ГОРІНА.
Планується, що посол координуватиме роботу як в Міністерстві закордонних справ, так і між іншими міністерствами і відомствами щодо питань виникнення можливих конфліктів на релігійному, етнічному чи національному ґрунті, додав А.ДЕЩИЦЯ.
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