Росія закликає вшанувати жертв Голодомору усіх національностей

Росія закликає вшанувати пам`ять жертв Голодомору на території колишнього СРСР, незалежно від їх національності.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, у листі постійного представника Росії в ООН Віталія ЧУРКІНА на ім`я голови Генеральної Асамблеї Організації, опублікованому як офіційний документ ООН, наголошується, що події, пов`язані з голодом 1930-х років, - спільний біль усіх народів СНД.

«У 1932-1933 роках Росію, Казахстан, Україну та інші республіки, що входили до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік, спіткала трагедія. В результаті масового голоду, який був, зокрема, зумовлений неодноразово засудженою репресивною політикою сталінського режиму, загинули мільйони безневинних громадян: росіяни, казахи, українці, люди інших національностей», - йдеться в документі.

У листі підтверджується прихильність спільній заяві, зробленій рядом держав, зокрема більшістю країн СНД, на 58-й сесії Генасамблеї ООН в 2003 році, в якому було висловлено співчуття мільйонам жертв трагедії незалежно від їх національної належності.

«Повторення такого роду трагедій в XXI столітті неприпустиме у світі, і Російська Федерація докладатиме для їх запобігання всіх зусиль, сприяючи розвиткові демократії, забезпеченню прав людини і верховенства закону», - наголошується в листі В.ЧУРКІНА.

У ньому міститься заклик до вчених продовжувати копітку працю зі скрупульозного дослідження всіх «білих плям» в історії цієї трагедії.