Українські експерти виступають за зміну Конституції

Більшість українських експертів вважає, що для підвищення ефективності роботи української влади необхідно змінити політичну систему України, прийнявши нову Конституцію.

Про це свідчать результати дослідження «Вплив позачергових виборів депутатів Верховної Ради України на ефективність влади і розстановку політичних сил», оприлюднені сьогодні на прес-конференції в УНІАН генеральним директором Агентства моделювання ситуацій Віталієм БАЛОЮ.

Зокрема, за необхідність внесення змін в Конституцію висловилися 35,4% опитаних. Разом з тим, 12,5% вважають за необхідне привести до влади команду молодих, професійних і чесних політиків, 16,7% виступають за підвищення ролі громадськості в ухваленні політичних рішень.

Водночас, за словами В.БАЛИ, 4,2% опитаних вважають, що для підвищення ефективності роботи української влади доцільно провести дострокові вибори органів місцевого самоврядування, 2,1% - зосередитись на соціально-економічних проблемах, взявши «тайм-аут» на ідеологічні і політичні сперечання.

За його словами, більшість експертів вважає, що позачергові вибори до Верховної Ради України на роботу місцевих органів виконавчої влади суттєво не вплинуть. Зокрема, 50% опитаних вважають, що нічого істотним чином не зміниться, 26,5% переконані, що ефективність їх роботи підвищиться, а 11,8% чекають зниження ефективності їх роботи.

Дослідження проводилось з 31 жовтня по 6 листопада (польовий етап – з 31 жовтня по 2 листопада) ГО «Социополіс» спільно з Агентством моделювання ситуації. Загалом було опитано 34 політичних експерти – політологи, аналітики і журналісти.