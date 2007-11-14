Чиновники проведуть ”шмон” у всіх колоніях

Упродовж місяця в усіх колоніях буде проведено ретельні перевірки, режим зміцнено та посилено охорону. Про це під час прес-конференції у Луганську повідомив перший заступник голови Державного департаменту України з питань виконання покарань Микола ІЛЬТЯЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, комісія департаменту завершила свою роботу з перевірки подій, які сталися 10 листопада у виправній колонії № 60. Висновок комісії, зазначив М.ІЛЬТЯЙ, буде винесено на розгляд колегії департаменту, де буде вирішена також і доля начальника колонії. Заступника начальника колонії, зауважив він, вже звільнено з посади.

М.ІЛЬТЯЙ також спростував заяви правозахисників стосовно того, що до засуджених виправної колонії № 60 було застосовано силу. За його словами, засуджені написали заяви до слідчої групи прокуратури, що їх ніхто не бив.

М.ІЛЬТЯЙ також повідомив, що чергового виправної колонії, якому втікачі завдали ножових та кульових поранень, вже переведено з реанімації, його життю нічого не загрожує.

Під час прес-конференції перший заступник голови Державного департаменту виклав хронологію подій 10 листопада. За його словами, організатором втечі трьох засуджених був Артур САХАЄВ, довічно ув’язнений за порушення близько 20 статей Кримінального кодексу, в тому числі за вбивство. На момент втечі, зазначив він, зловмисники мали два пістолети та десять саморобних гранат. Пістолети та необхідні складові для виготовлення гранат, а також леза для розпилювання грат їм було передано з волі посилкою у консервних банках заводської упаковки, які не перевірялися, оскільки за правилами перевіряють лише консерви домашнього приготування.

За словами М.ІЛЬТЯЯ, це огріхи в законодавстві, які будуть предметом обговорення на колегії Держдепартаменту, і які, він впевнений, буде виправлено.

За хронологією подій ранку 10 листопада, втікачі перепиляли вентиляційну решітку і, поранивши чергового, вибігли на господарчий двір. Черговий попри серйозні поранення встиг дати сигнал тривоги, тоді втікачі засіли у приміщенні цеху, де працювали ще п’ятеро засуджених.

За словами М.ІЛЬТЯЯ, на місце події одразу прибули начальник управління Держдепартаменту в Луганській області, заступник прокурора, а також керівник громадської організації «Каскад», яка опікується проблемами засуджених та звільнених. Саме керівникові «Каскаду» А.САХАЄВ поставив умову запросити журналістів провідних телеканалів, але чомусь не став чекати їх прибуття і майже одразу підірвав одну з гранат, якою було поранено бійця - на цей час до колонії вже прибув загін спецназу.

Коли правоохоронці зрозуміли, що А.САХАЄВ не має наміру здаватися, до нього було застосовано зброю, після чого решта втікачів здалася. М.ІЛЬТЯЙ також повідомив, що слідчою групою прокуратури вже встановлено осіб, які телефонували правозахисникам, мобільні телефони вилучено.

У виправній колонії № 60 відбуває покарання 891 засуджений, з них 75 – засуджені довічно. В цілому по Україні 183 установи виконання покарань, в яких перебуває 151 тис. засуджених. У слідчих ізоляторах України перебуває 32,5 тис. чоловік.