Генпрокуратура визнала законними дії спецназу у луганській колонії

Генеральна прокуратура України визнала дії співробітників міжобласного підрозділу спеціального призначення в Луганській області щодо визволення заручників з пресового цеху Слов’яносербської виправної колонії № 60 такими, що відповідають вимогам чинного законодавства України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, Генеральною прокуратурою України за участю прокуратури Луганської області було проведено перевірку повідомлень, опублікованих деякими засобами масової інформації щодо побиття засуджених Слов’яносербської виправної колонії № 60 в Луганській області бійцями спецпідрозділу та cпричинення самими засудженими, які утримуються в ceктоpi довічного ув`язнення та в приміщеннях камерного типу, тілесних ушкоджень.

Як наголошується у повідомленні Генпрокуратури, за результатами опитування засуджених та огляду їх співробітниками обласного бюро судово-медичної експертизи тілесних ушкоджень не виявлено. Крім того, упродовж 10-12 листопада 2007 р. не надходило жодної заяви від засуджених щодо застосування до них заходів фізичного та психологічного впливу. Лише у двох ociб на тілі були помічені подряпини, які, з їх пояснень, вони спричинили випадково і власноруч, повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Таким чином, йдеться у повідомленні, факти, вказані у засобах масової інформації, свого підтвердження не знайшли.

Луганською спецпрокуратурою 13 листопада прийнято рішення про відмову у порушенні кримінальної справи за відсутністю події злочину.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 10 листопада, у Слов’яносербській виправній колонії № 60 в Луганській області троє засуджених до довічного ув’язнення близько 4.30 ранку зламали решітку вентиляційного отвору, вийшли з камери та завдали тілесних ушкоджень черговому зміни. До втікачів було застосовано зброю - одного з них було смертельно поранено. За даними представників Вінницької та Харківської правозахисних організацій, майже 30 ув’язнених у Луганській колонії № 60 на знак протесту проти насильства вчинили акти самокаліцтва.