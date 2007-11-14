Спецназ у Сокальську колонію не вводили

З початку року в установах закритого типу управління Державної кримінально-виконавчої служби у Львівській області померло 27 осіб, в тому числі 3 чоловік покінчили життя самогубством.

Як повідомив кореспонденту УНІАН перший заступник начальника управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Львівській області майор внутрішньої служби Роман ДРАЧ, смертність в установах виконання покарань, які знаходяться на Львівщині, знизилася у порівнянні з минулими роками. За його словами, «ситуація у виправних колоніях, виховній колонії та слідчому ізоляторі області – задовільна, на даний час жодних надзвичайних подій чи скарг з боку засуджених на поводження з ними – не зафіксовано».

Як поінформував Р.ДРАЧ, з початку року у Львівській області було зафіксовано природну смерть 24 засуджених, а також 3 випадки самогубства.

«За даними медиків, переважна більшість ув`язнених померли від СНІДу та онкозахворювань, частина – від туберкульозу. Справа в тому, що у нас діє єдина в Україні Міжобласна соматична лікарня, куди направляються засуджені з усієї України з онкозахворюваннями, саме цим зумовлюється значний відсоток смертності ув`язнених саме від онкологічних захворювань, і більшість з них помирають ще в лікарні», - повідомив Р.ДРАЧ.

Водночас він поінформував, що два місяці тому випадок самогубства мав місце в Сокальській виправній колонії № 47, де повісився засуджений на довічне ув`язнення чоловік. На початку року два випадки самогубства було зареєстровано у слідчому ізоляторі.

«У львівському СІЗО один з підсудних, який мав психічні відхилення, здійснив самогубство через повішання, другий підсудний, який був засуджений за скоєння третього на своєму рахунку вбивства і за своє життя в цілому вже відбув 30 років (!) ув`язнення – перерізав собі шийну артерію одноразовим станком для гоління», - зазначив Р.ДРАЧ.

При цьому Р.ДРАЧ акцентував на тому, що «розповсюджена у деяких ЗМІ інформація про те, що нібито кілька днів тому у Сокальську виправну колонію № 47 було введено спецназ у зв`язку, нібито, з необхідністю приборкання засуджених – в жодній мірі не відповідає дійсності».

«Я з повною відповідальністю заявляю, що з початку нинішнього року в жодну установу виконання покарань області війська спецпризначення не вводилися. У цьому не було ніякої потреби, а подана в деяких ЗМІ інформація, є, м`яко кажучи, неправдивою», - заявив Р.ДРАЧ.

Він повідомив, що у Львівській області знаходиться 8 установ закритого типу обласного управління Державної кримінально-виконавчої служби, з них 6 виправних колоній, 1 виховна колонія, 1 слідчий ізолятор, в яких всього перебуває на даний час 6 тисяч 34 засуджених (6034). Установ виконання покарань відкритого типу у Львівській області немає.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро ГРОЙСМАН повідомив, що в колонії номер 60 Держдепартаменту з питань виконання покарань України, розташованої в селі Лозовське Слов’яносербського району Луганської області, після спроби втечі довічно ув’язнених, під час якої одну особу було вбито, на територію спецустанови ввели спецназ, який чинить масове насильство над засудженими.

Вінницька і Харківська правозахисні групи звернулися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з проханням негайно відрядити представників до колонії та провести документування фактів можливого побиття засуджених співробітниками спецназу.

Окрім того, Харківська правозахисна група звернулася до Омбудсмена з проханням негайно звернутися до керівництва Державного департаменту з питань виконання покарань з тим , щоб не допустити введення спеціальних підрозділів до Сокальської та Ізяславської колоній. Як повідомила Харківська правозахисна група, до них надійшла інформація, що біля Сокальської виправної колонії номер 47 та Ізяславської виправної колонії номер 58 групуються спеціальні підрозділи для введення в ці заклади. Правозахисники попереджували, що можна очікувати масового побиття в цих колоніях.