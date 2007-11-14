В Страсбурзі підпишуть конвенцію про захист дітей від секс-експлуатації

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ підпише від імені України Конвенцію Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, підписання заплановане у ході робочого візиту українського міністра до Страсбурга (Франція), який розпочався сьогодні та триватиме до 16 листопада 2007 року.

Основними завданнями Конвенції є запобігання та боротьба з сексуальною експлуатацією дітей, гарантування недискримінаційних принципів, захист прав жертв сексуальної експлуатації, сприяння міжнародному співробітництву в боротьбі з цим явищем. Підписання Конвенції має засвідчить прихильність України ідеям і цілям Конвенції – щодо попередження сексуальної експлуатації та сексуального розбещення дітей, захисту прав дітей, забезпеченню допомоги жертвам, розвитку міжнародного співробітництва у зазначеній сфері.

Окрім того, у ході візиту запланована низка зустрічей українського міністра з керівниками інституцій Ради Європи. Зокрема, з Генеральним секретарем Ради Європи Террі ДЕВІСОМ, Головою Європейського суду з прав людини Жан-Полем КОСТОЮ, Виконавчим секретарем групи держав проти корупції (GRECO) Вольфганом РАУ, Генеральним директором з прав людини Філіпом БУАЙЯ, Генеральним секретарем Парламентської Асамблеї Ради Європи Матео СОРІНАСОМ; Генеральним директором з питань демократії та політичних питань Жан-Луі ЛОРАНОМ.

У ході зустрічей будуть обговорені питання стану розгляду Європейським судом з прав людини справ проти України, а також кроки, що здійснюються Україною для вирішення системних проблем у цій сфері. Планується обговорити стан виконання Україною рекомендацій GRECO (Групи держав проти корупції) та заходи, що здійснюються Україною для подолання корупції. Крім того, буде порушено питання щодо стану виконання Україною зобов’язань, взятих на себе під час вступу до Ради Європи та Плану дій співробітництва України та Ради Європи у сфері юстиції, свободи та безпеки.