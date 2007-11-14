Високопосадовці їздитимуть, як звичайні люди?

Сьогодні глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА розпорядився передати в Департамент Державної автомобільної інспекції спеціальний номерний знак (004, із зображенням Малого Державного герба), який свого часу було закріплено за його службовим автомобілем.

Таким чином, як повідомляє офіційний сайт глави держави, виконано вимогу підписаного напередодні президентського указу про скасування спецномерів для службових транспортних засобів, який має на меті зруйнувати преференції чиновникам щодо інших учасників дорожнього руху. Заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН без зволікань передав номерний знак начальникові ДДАІ МВС України генерал-майору міліції Олексію КАЛИНСЬКОМУ - було складено відповідний акт.

«Починаємо з себе: «козирний» номер віддано в Державтоінспекцію, яка протягом місяця повинна зібрати всі жерстяні свідчення чиновницького привілею. Відзначу, що автомобілі, якими їздить глава держави, мають звичайні номерні знаки. Так само табличка з цифрами 004 ніколи не кріпилася на моє службове авто і не здавалася нікому в оренду. Свідомий того, що всілякі «круті» номери є очевидною ознакою подвійних стандартів, які на дорозі можуть обернутися смертю чи каліцтвом», – підкреслив В.БАЛОГА.

Керівник Секретаріату заявив, що Президент В.ЮЩЕНКО рішуче налаштований домогтися відчутного прориву щодо неухильного дотримання Правил дорожнього руху. Одним із засобів цього є зрівняння в правах і обов’язках усіх, хто виїздить на дорогу. «Чиновницьке лобі, яке за згоди МВС протягло рішення про запровадження гербових спецномерів для своїх автомобілів, показало свою зверхність над простими людьми. Президент виправив цей аномальний перекіс», - зауважив глава Секретаріату Президента.

В.БАЛОГА наголосив, що всі чиновники, за службовим транспортом яких закріплено спеціальні номерні знаки, повинні невідкладно здати їх у підрозділи ДАІ у встановленому порядку. Керівник Секретаріату доручив своєму заступникові І.ПУКШИНУ особисто контролювати виконання президентського Указу, вказавши на невідворотність покарання у випадку ігнорування директиви глави держави. «Не здавши спецномер, можна здати службове посвідчення», – додав В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада Президент України В.ЮЩЕНКО підписав указ “Про скасування спеціальних номерних знаків для службових транспортних засобів”. Цим указом Кабінету міністрів України доручено вжити в місячний строк заходів щодо скасування спеціальних номерних знаків для службових транспортних засобів. Міністерству внутрішніх справ України доручено забезпечити вилучення спеціальних номерних знаків для службових транспортних засобів, а також привести свої акти у відповідність із цим указом.

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