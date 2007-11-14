Скоро в Росію без візи не поїдеш

Посилення міграційного законодавства Росії по відношенню до українців є першим кроком до введення візового режиму між країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні висловив директор міжнародних програм Інституту імені Разумкова Валерій ЧАЛИЙ, виступаючи на міжнародній конференції на тему: «Україна – Росія: нове десятиліття Великого договору».

«Ініціатива Росії про повернення міграційного режиму, який був, - обов`язково ставати на міграційний облік упродовж трьох днів… - ми розуміємо, що це однакове ставлення до всіх країн, але, з іншого боку, це практично згортання добрих механізмів, які були раніше», - сказав В.ЧАЛИЙ. «Мені здається, що така ініціатива в майбутньому може призвести до введення візового режиму. Питання лише в тому, хто кого в цьому звинувачуватиме», - додав він.

Кажучи про відносини між Україною і Росією, експерт зазначив, що на початковому етапі Україна прагнула вийти з-під впливу РФ, а та, у свою чергу, намагалася утримати Україну під своїм впливом. Він переконаний, що сьогодні відносини країн перебувають «в іншій точці», але країни не стали ближче, а навпаки віддалилися.

«Де-факто, сьогодні країни продовжують віддалятися, причому не тільки країни, але й суспільство», - сказав В.ЧАЛИЙ, нагадавши про негативні результати соціологічних опитувань щодо відносин до певних етнічних груп і країн. На його думку, в майбутньому віддалення народів може стати великою проблемою. Окрім цього, за словами В.ЧАЛОГО, в найближчому майбутньому країни зіткнуться з демографічною проблемою, конкуренцією за трудові ресурси, міграційними складнощами.

Разом з тим В.ЧАЛИЙ припускає, що проблем між Україною і Росією в енергетичній сфері не буде, оскільки країни готові до прагматичних відносин і перейдуть на прозорі схеми поставок енергоресурсів.

Також В.ЧАЛИЙ не погодився з думкою російських експертів, які вважають, що збереження нейтрального статусу найбільш сприятливе для України. На його думку, Україна не зможе перебувати між двома військовими і двома економічними блоками і має зробити вибір на користь того або іншого напряму розвитку. При цьому В.ЧАЛИЙ висловив переконання, що євроатлантичний напрям є більш реалістичним для нашої країни. На його думку, це викликано тим, що свого часу РФ не продемонструвала привабливу модель розвитку, яка була б цікава Україні, – певні цінності, стандарти розвитку.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України Андрій ДЕЩИЦЯ повідомив, що РФ офіційно проінформувала Україну про намір застосувати нові міграційні правила для українських громадян. Це значить, що українські громадяни, які в`їжджатимуть на територію Росії на термін більше трьох діб, будуть вимушені ставати на міграційний облік, пояснив він.

За словами А.ДЕЩИЦІ, позиція української сторони полягає в тому, що такі правила не сприятимуть вільному пересуванню громадян. Він зазначив, що якщо Росія застосує ці правила до українських громадян, то Україна буде вимушена застосувати аналогічний принцип реєстрації російських громадян в Україні.