ФСБ Росії почала розсекречувати документи про репресії в Україні

Федеральна служба безпеки Росії на прохання СБУ розпочала опрацювання документальних джерел з метою підготовки до публікації статистичних даних періоду масових політичних репресій в Україні у 1937-38 рр.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар голови СБУ Марина ОСТАПЕНКО сьогодні на брифінгу.

За її словами, відповідний лист СБУ отримала від своїх російських колег на прохання української сторони надати копії статистичних документів НКВС УРСР, які перебувають в архівах Росії.

У відповіді ФСБ РФ зазначається, що на прохання української сторони буде проведено систематизацію відповідних архівних матеріалів для подальшої передачі українській стороні.

Також М.ОСТАПЕНКО повідомила, що 15 листопада у Москві в Українському культурному центрі відкриється виставка «Розсекречена пам’ять», де будуть демонструватися розсекречені матеріали архівів СБУ, які стосуються Голодомору в Україні 1932-33 рр.