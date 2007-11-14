Бурджанадзе сказала, коли в Грузії скасують надзвичайний стан

Надзвичайний стан у Грузії буде скасовано з 16 листопада.

Відповідну заяву від імені влади Грузії зробила сьогодні спікер парламенту країни Ніно БУРДЖАНАДЗЕ, повідомляє РБК.

«З 16 листопада надзвичайний стан буде скасовано, і ми переходимо в звичайний режим життя. Сподіваюся, що ми почнемо підготовку до виборів і проведемо їх на демократичній, справедливій основі", - сказала вона.

Н.БУРДЖАНАДЗЕ висловила готовність продовжити переговори з опозицією і наголосила, що «5 січня (день виборів Президента Грузії - УНІАН) у народу буде можливість висловити свою думку – хто має керувати державою».