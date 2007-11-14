Ющенко закликав Ізраїль визнати Голодомор актом геноциду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав Ізраїль визнати Голодомор 1932-33 років в Україні актом геноциду.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив сьогодні під час виступу перед депутатами ізраїльського Кнесету.

«Для нас вельми важливою буде моральна підтримка і солідарність Держави Ізраїль у вшануванні жертв тоталітарного терору проти Українського народу, особливо у час Голодомору 1932-33 років. Наш мотив – загальнолюдський», – сказав Президент. Він наголосив, що мета цієї ініціативи України – «посилити спільну боротьбу проти будь-якої тоталітарної свідомості, незалежно від її подоби».

За словами Президента, робота з відновлення і вшанування спільної пам’яті і спільної спадщини має і буде продовжуватися та зростати.

У своєму виступі В.ЮЩЕНКО наголосив на особливій спорідненості історій двох націй, для яких тривалий час «ворогом було зло бездержавності і неволі, що несло розбрат, кривду і ворожнечу між братами». За словами Президента, сьогодні ця спорідненість має ще одну опору – «це відданість демократії, яку обрали і втілюють у життя наші народи». У зв’язку з цим В.ЮЩЕНКО висловив підтримку українською стороною ізраїльській спільноті та її демократії, а також співчуття з приводу трагічної історії єврейського народу. «У нашому серці – біль і скорбота за мільйонами невинних жертв вашої нації. Рішуче і однозначно ми засуджуємо усі злочини, вчинені проти єврейського народу тоталітарними режимами», – сказав Президент.

Глава держави заявив, що Україна жорстко і категорично відкидає прояви антисемітизму, ксенофобії й нетерпимості до людського життя. «З цим злом, що може отруїти будь-яке чисте джерело, треба вести постійну і непримириму боротьбу», – сказав він.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що, зі свого боку, Україна всіляко сприяє розвиткові єврейської культури. «Я твердо підтверджую – єврейська спадщина в Україні завжди матиме належну опіку і захист», – зазначив глава держави. Він нагадав, що в Україні було відкрито перший у Східній Європі музей пам’яті Голокосту. Також нещодавно було видано президентський указ про передачу іудейським релігійним громадам сувоїв Тори з Національного архівного фонду України. Сьогодні ізраїльській стороні передано розсекречені дані про діяльність єврейських організацій в Україні у 20-30-х роках ХХ століття. «З щирим серцем закликаємо спільними зусиллями повноцінно представити весь унікальний пласт єврейської культури і присутності в нашій державі», – сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що «в сучасних, нових обставинах ми здатні і зобов’язані по-новому відкрити взаємні можливості». На його думку, в українсько-ізраїльських відносинах «немає проблем, які неможливо розв’язати у мудрий і єднальний спосіб». В цьому контексті Президент позитивно оцінив підтримку з боку глави Ізраїльської держави української ініціативи розпочати «Діалог правди в ім’я майбутнього».

В.ЮЩЕНКО також зазначив, що Україна прагне якнайширше розкрити перед громадськістю Ізраїлю світ українського життя і культури, її видатних постатей і великих прихильників українсько-єврейського зближення і порозуміння.