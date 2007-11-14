Група ультраправих в Європарламенті припинила існування

Група ультраправих в Європарламенті “Ідентичність, Традиція та Суверенність” припинила своє існування, оскільки її численність, станом на сьогодні нараховує менше 20 депутатів – мінімальної кількості, необхідної для створення групи.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це оголосив сьогодні на сесії віце-президент Європарламенту Едвард МакМІЛЛАН-СКОТТ.

Він, зокрема, повідомив, що сьогодні отримав листи від депутатів Даніели БУРУЙАНА-АПРОДУ та Крістіана СТАНЕСКУ (обидва – Румунія) про вихід з групи.

Як повідомляв УНІАН, група ультраправих була утворена в Європарламенті 15 січня цього року. На момент утворення її чисельність становила 20 осіб.