Проводиться акредитація на круглий стіл на тему: “Гендерна рівність: позитив чи руйнація української нації?». За результатами буде сформована робоча група для підготовки та проведення в листопаді 2008р. міжнародної науково-практичної конференції. Учасники: науковці Інституту психології ім.Г.Костюка, Інституту педагогіки і психології професійної освіти, КНУ ім.Т.Г.Шевченка, Київського інституту бізнесу і технологій, Інституту релігійних наук ім.Фоми Аквінського та ін.; представники релігійних конфесій, ГО «Захист сім’ї та особистості», ГО «Теотокос», ГО «Спілка православних педагогів», ГО «Любов проти гомосексуалізму» та ін. Початок 16 листопада об 11-00 (вул. Воздвиженська, 7 (Смирнова-Ласточкіна).Телефони: 4221067, 4270306, 80979103693; grydkovec@ukr.net.