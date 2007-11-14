Європарламент стурбований ситуацією з захистом прав людини в Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції, ухваленій сьогодні депутатами Європарламенту в Страсбурзі більшістю голосів (голосування проводилося шляхом підняття рук).

Схвалена сьогодні резолюція, зокрема, зазначає, що ситуація в Росії дає підстави для серйозного занепокоєння щодо поваги прав людини, демократії, свободи висловлювання та прав громадянського суспільства і окремих осіб.

Депутати, зокрема, звернули увагу на складні умови роботи та тиск і залякування журналістів, в тому числі, закордонних кореспондентів в Росії. Крім того, депутати висловили сувору критику російській політиці в Чечні та засудили численні акти порушення прав людини в цій республіці.

Говорячи про майбутні парламентські вибори, депутати Європарламенту висловили стурбованість обмеженням демократичних свобод і висловили жаль з приводу затримки російською владою видачі віз для спостерігачів ОБСЄ.

Торкаючись міжнародних питань, депутати Європарламенту закликали Росію внести позитивний внесок в вирішення питання щодо статусу Косового та подальшого Іранської ядерної програми.

Вони також закликали владу Росії переглянути плани щодо призупинення участі в Угоді про звичайні збройні сили в Європі.

В сфері економіки депутати привітали інтенсифікований енергетичний діалог між ЄС та Росією та прогрес, досягнутий на самміті Росія ЄС щодо приєднання Росії до Світової організації торгівлі (СОТ).