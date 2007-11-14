Київський СІЗО ”кишить” пацюками і тарганами

Комплексна державна перевірка співробітниками Генеральної прокуратури, санепідемстанції та інших установ виявила численні порушення санітарно-технічних умов утримання заарештованих у Київському слідчому ізоляторі.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова правління Міжнародної ліги захисту прав громадян Едуард БАГІРОВ, який брав участь у перевірці.

"Якщо прочитати висновки пожежників, СЕС, то в камерах СІЗО не можна тримати підслідних. Це - психологічна тортура!", - заявив правозахисник.

У акті перевірки СЕС, копію якого було надано журналістам, вказується, що "по всій території (СІЗО) відмічається велика кількість нір гризунів... тарганів, комарів", "режимні корпуси, забудови XIX сторіччя, водопровід, каналізація старі, зношені, відмічається пошкодження системи вентиляції... в більшості камер стіни та стеля вкриті пліснявою... в камерах не відокремлено зберігання особистих речей ув’язнених та продуктів харчування, на харчоблоці не створені належні умови праці... приміщення, обладнання, інвентар брудні" тощо.

За словами Е.БАГІРОВА, також неналежним чином налагоджене медичне обслуговування осіб, що утримуються в СІЗО, в тому числі через відсутність договору, дія якого закінчилася у 2004 році, між Держдепартаментом з питань виконання покарань і Міністерством охорони здоров’я України.

"За висновками, я зрозумів, що це проблеми, які не вирішувалися десятиріччями", - зазначив правозахисник, висловивши сумнів, що ця ситуація у СІЗО у найближчі 5-10 років може змінитися.

У свою чергу, присутній на прес-конференції виконуючий обов’язки начальника Київського СІЗО Олександр БАЛДУК зазначив, що перевірка здійснювалася об’єктивно, за його словами, "недоліки ми бачили, і до перевірки намагалися щось зробити". Водночас він не дав чіткої відповіді на уточнююче запитання, що саме і у який спосіб керівництво намагалося виправити ситуацію в СІЗО.

Натомість начальник Управління Державного департаменту з питань виконання покарань в Київській області Павло САРАНЧА поскаржився на відсутність належного державного фінансування цієї установи і системи в цілому. Так, за його словами, у 2007 році Київське СІЗО було профінансоване на 69% від потреби, а Держдепартамент з виконання покарань - на 55%.

Разом з тим О.БАЛДУК поінформував, що за наслідками перевірки керівництву Київського СІЗО було винесено 8 приписів, з яких частина вже виконана.

Продовжуючи тему, Е.БАГІРОВ в черговий раз вказав на тотальну закритість виправних установ від суспільства, на свідоме небажання керівництва Держдепартаменту з питань виконання покарань чесно інформувати громадян, правозахисників про ситуацію у СІЗО і виправних колоніях.

"Я вважаю, що таким чином керівництво департаменту порушує ряд статей Конституції, законів України. А тому вимагаю від керівництва департаменту переглянути своє ставлення до ЗМІ. Департамент зобов’язаний кардинально змінити своє відношення!", - наголосив правозахисник.

За даними Е.БАГІРОВА, у Київському СІЗО за останні три місці загинули десятеро підслідних.