На Дніпропетровщині даїшників зводили в ізолятор

Начальник Управління МВС у Дніпропетровській області полковник Іван СТУПАК сьогодні провів для працівників обласного управління Державтоінспекції екскурсію ізолятором тимчасового тримання Дніпропетровська.

Як передає кореспондент УНІАН, І.СТУПАК повідомив журналістам, що екскурсія носить виховний характер для державтоінспекторів. За його словами, екскурсія в ізолятор має нагадати працівникам ДАІ, що ніхто не застрахований від «грат» через неналежне виконання службових обов’язків.

«Краще один раз побачити, ніж тисячу разів почути, які можуть бути наслідки необдуманих рішень. Це стосується невиконання законодавства про корупцію та хабарництво», - наголосив головний міліціонер Дніпропетровської області.

Також І.СТУПАК повідомив, що в сільських районах Дніпропетровщини відновлять свою роботу пости ДАІ.