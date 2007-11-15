Європа допоможе Україні боротися з незаконною торгівлею органами?

Депутат Європейського парламенту Каті СІННО (група “Незалежність/Демократія”, Ірландія) закликає допомогти Україні у боротьбі з незаконною торгівлею людськими органами.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вона заявила 14 листопада пізно увечері в ході дебатів на сесії Європарламенту в Страсбурзі щодо проекту доповіді про економічні та торговельні відносини з Україною.

“Великі зусилля в цьому напрямку мають бути зроблені, і відносини з Україною в цьому питанні є дуже важливими... В нову угоду необхідно включити допомогу членами Європарламенту своїм українським колегам”, - сказала депутат.

Вона зазначила, що була вражена відповіддю прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА на її запитання щодо торгівлі немовлятами у березні цього року під час зустрічі в Комітеті з питань закордонних справ Європарламенту.

“Я запитувала В.ЯНУКОВИЧА, коли він був в Брюсселі у березні, про незаконну торгівлю людськими органами. І я була здивована тим, що він не спростовував цього, а сказав, що це - дуже делікатне питання, і він попросив нас в Комітеті закордонних справ про допомогу, зокрема, в питанні, яке стосується покупців - вихідців з країн-членів ЄС. Дуже важливо віддати належне чесності українців”, - заявила К.СІННО.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на запитання депутатів Європарламенту – членів Комітету з питань закордонних справ заявив, що Україна зробить усе для протидії торгівлі немовлятами.

Прем’єр зазначив, що відповідні українські органи – такі як СБУ та МВС, ведуть розслідування і є всі необхідні доручення. Він також висловив переконання у тому, що потрібно боротися не лише з продавцями, але й з покупцями – вихідцями з країн-членів ЄС.

Прем’єр повідомив, що в багатьох питаннях боротьба з торгівлею немовлятами потребує змін до законодавства, і наголосив, що українська влада збиралася зайнятися цим найближчим часом.

Крім того, за словами прем’єра, питання торгівлі немовлятами – це і питання рівня життя, який уряд, за його словами, збирався покращувати з метою зниження незаконної торгівлі немовлятами.