Пленарне засідання Генасамблеї ООН присвятять 75-й річниці Голодомору?

Україна звернулася з проханням включити до порядку денного 62-ої сесії Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй питання про ознаменування 75-ої річниці Голодомору — Великого голоду 1932-1933 років в Україні й прийняти на пленарному засіданні, присвяченому цій трагічній події, відповідну резолюцію.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, про це йдеться в листі Постійного представника України при ООН Юрія СЕРГЄЄВА на ім`я Генерального секретаря організації.

«За вказівкою мого уряду й відповідно до правила 15 Правил процедури Генеральної Асамблеї, маю честь просити про включення до порядку денного 62-ої сесії Асамблеї нового пункту під назвою «Ознаменування 75-ої річниці Голодомору — Великого голоду 1932–1933 років в Україні», — сказано в листі.

У пояснювальній записці до листа, підкреслюється, що злочин Голодомору все ще чекає адекватного міжнародного визнання. В ньому висловлюється надія на те, що ООН «скаже своє авторитетне слово стосовно правди про цю жахливу біду й засудить його, прийнявши відповідну резолюцію».

«Ми не маємо наміру зводити рахунки, звинувативши якусь із сучасних держав. Наша мета полягає в тому, щоб відновити гідність і вшанувати пам`ять мільйонів наших співвітчизників, яких жорстоко позбавили священного життя», — йдеться в записці. У ній міститься заклик пам`ятати минуле, щоб вчитися на його уроках і уникати його повторення.

У пояснювальній записці наголошується, що в період з 1932 по 1933 рік у результаті біди, що стала відомою під назвою Голодомор — Великий голод, загинули мільйони українців. На відміну від більшості катастроф такого роду цей голод був викликаний не стихійним лихом, а діями тоталітарного режиму.

У документі підкреслюється, що Голодомор служить найбільш волаючим прикладом використання продовольства як зброї. Україна зазначила, що цей голод став результатом політики Йосипа Сталіна, спрямованої проти українського селянства.

У документі йдеться, що перша тінь голоду впала на українські села й міста ще восени 1931 року. «Елеватори, що суворо охоронялися й були наповнені по самі вінця, знаходилися лише в декількох кроках від голодуючих селян, але були для них недоступні», — наголошується в записці. У ній звертається увага на те, що в ті роки зерно постачалося за заниженими цінами на західні ринки, а надходження від цього використовувалися для фінансування сталінських планів індустріалізації Радянського Союзу.

Посол підкреслив, що на сьогоднішній день українські й зарубіжні історики зібрали неспростовні докази того, що мільйони людей в Радянській Україні померли в результаті систематичної конфіскації зерна та продуктів харчування.

До листа посол додав і спільну заяву ряду держав — членів ООН, зокрема Росії з нагоди 70-ої річниці Голодомору від 7 листопада 2003 року. В ній наголошується, що в колишньому Радянському Союзі мільйони чоловіків, жінок і дітей стали жертвами жорстоких дій і політики тоталітарного режиму. А Голодомор — Великий голод 1932-1933 років в Україні — забрав життя від 7 до 10 мільйонів ні в чому не винних людей і став національною трагедією для українського народу.