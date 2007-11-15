Україна приєдналася до Конвенції про захист дітей від секс-експлуатації

Україна приєдналася до Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, від імені України Конвенцію було підписано міністром юстиції Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ. Підписання відбулося у ході робочого візиту міністра до Страсбургу (Франція), який триває14-16 листопада 2007 року.

За підсумками підписання О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що після ратифікації Конвенції Верховною Радою в Україні буде створено ефективний міжнародно-правовий механізм протидії, спрямований на припинення та запобігання сексуальної експлуатації дітей. Така мета має бути досягнута шляхом вжиття законодавчих та інших заходів, які покликані вдосконалити правове регулювання та встановити відповідальність за злочини, пов’язані з експлуатацією дітей, забезпечити захист та допомогу дітям, які постраждали внаслідок цього небезпечного явища, підкреслив міністр.

Він зазначив, що Конвенція складається з 50 статей та містить низку зобов’язань для держав, що приєдналися до цього міжнародного інструменту.

О.ЛАВРИНОВИЧ підкреслив, що укладання нашою державою Конвенції підтвердило намір України брати активну участь у боротьбі з таким небезпечним явищем, як сексуальна експлуатація дітей, що набуло міжнародного характеру.

Як повідомлялося, Конвенцію Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення було відкрито до підписання під час 28-ї Європейської конференції міністрів юстиції 25-26 жовтня 2007 року (м.Лансарот, Іспанія).