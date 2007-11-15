Сім`я безневинно засудженої матері трьох дітей отримає 2 млн грн

Ворошиловський районний суд Донецька ухвалив рішення виплатити 2 мільйони гривень компенсації матеріального і морального збитку матері і трьом осиротілим дітям (по 500 тисяч гривень кожному) 28-річної мешканки Макіївки Світлани ЗАЙЦЕВОЇ, що померла від туберкульозу, яким вона захворіла в місцях позбавлення волі, відбуваючи покарання за вбивство, здійснене іншими людьми.

На цьому тижні суддя Геннадій МІЩЕНКО має намір написати мотивувальну частину свого рішення, пише газета «Факти і коментарі».

У 2001 році жінку незаконно засудили до семи з половиною років позбавлення волі - за вбивство, якого вона не здійснювала. Через рік знайшли справжніх вбивць і повністю реабілітовану С.ЗАЙЦЕВУ звільнили. Але додому вона повернулася з туберкульозом.

У квітні 2006 року 28-річна С.ЗАЙЦЕВА померла, залишивши сиротами трьох дітей. У посмертному висновку лікарі, до яких до свого арешту жінка зверталася лише з приводу вагітності і пологів, написали: "туберкульоз обох легенів, набутий в місцях позбавлення волі".

С.ЗАЙЦЕВА, яка зізналася у вбивстві під час слідства і на суді, не піднімала питання про покарання правоохоронців, які змусили її це зробити, ні у в`язниці, ні вийшовши на свободу. Довірилася лише своїй бабусі, розповівши тій, що в СІЗО її били і погрожували: мовляв, якщо не визнає провини, то позбавлять батьківських прав і віднімуть дітей або ж вона сама "до СІЗО не доїде", пишуть “Факти і коментарі”.

За чотири години до смерті С.ЗАЙЦЕВА написала своїй матері довіреність на представлення в суді інтересів її дітей. Мати С.ЗАЙЦЕВОЇ подала позов на відшкодування морального і матеріального збитку, заподіяного сім`ї смертю дочки, зажадавши по 1 млн грн кожному з чотирьох, що постраждали. Суд задовольнив позов частково: якщо рішення вступить в законну силу, мати безневинно засудженої С. ЗАЙЦЕВОЇ і троє її дітей отримають по півмільйона гривень.