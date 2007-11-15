Грузія закликає ООН дозволити біженцям повернутися до Абхазії

Сьогодні в Третьому комітеті 62-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН делегація Грузії офіційно внесла на розгляд проект резолюції про становище внутрішньо переміщених осіб і біженців з Абхазії.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, представник Грузії наголосив, що цей документ підтверджує право на повернення людей у свої рідні місця і до свого майна. Він відзначив, що ухвалення такої резолюції жодною мірою не стане перешкодою на шляху мирного врегулювання грузино-абхазського конфлікту.

У проекті резолюції пропонується розробити графік повернення біженців і внутрішньо переміщених з Абхазії осіб до їхніх домівок. У ньому зазначається, що присутність у Грузії майже півмільйона вимушених переселенців з Абхазії серйозно ускладнює гуманітарну ситуацію в країні.

У документі міститься заклик до держав - членів ООН не допускати придбання особами, які перебувають під їх юрисдикцією, будь-якого майна на території Абхазії.

У документі йдеться про неприйнятність «демографічних змін у результаті конфлікту» і засуджуються «будь-які спроби змінити існуючий до конфлікту демографічний склад Абхазії, Грузії, зокрема шляхом заселення її особами, які раніше там не проживали».

Рішення з багатьох внесених у Третій комітет проектів резолюцій буде прийнято в найближчі дні.