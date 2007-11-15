Нелегалів помістять у пункт тимчасового перебування «Журавці»

Для перебування нелегальних мігрантів на території України зусиллями українського уряду спільно з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) та Європейською Комісією підготовлений до введення пункт тимчасового перебування «Журавці».

Як повідомляє Департамент зв‘язків з громадськістю МВС України, на завершальній стадії перебуває процес придбання техніки, зокрема, машини швидкої допомоги та двох автобусів для транспортування мігрантів.

«Робота Міністерства внутрішніх справ України та інших відповідних органів державної влади України в сфері протидії незаконній міграції високо цінується не тільки МОМ, але й Європейським Союзом і іншими відповідними донорами та міжнародними організаціями», - зазначив голова представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Джеффрі ЛАБОВІЦ.

Підготовка пункту для перебування нелегалів в Україні – частина проекту ТАСІS «Зміцнення потенціалу у сфері управління міграційними процесами», мета якого – впровадження в Україні кращих напрацювань Європейського союзу щодо управління пунктами тимчасового тримання (перебування) незаконних мігрантів. Координацію цієї роботи в Україні в основному покладено на Міністерство внутрішніх справ.

Днями відбулось восьме засідання Наглядової Ради зазначеного проекту за участю керівників Міжнародної організації з міграції, Представництва Європейської Комісії в Україні та Міністерства внутрішніх справ України. Учасники засідання відзначили, що інтенсивна співпраця міжнароднх організацій і МВС протягом шести місяців цього року принесли більше результатів, ніж спільна діяльність за всі попередні роки.