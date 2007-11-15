Питання статусу українських громадян у Палестині буде вирішено
16:13, 15 листопада 2007Права людини
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Заява Президента
Питання статусу українських громадян у Палестинській національній автономії найближчим часом буде вирішено.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам Президент України Віктор ЮЩЕНКО після зустрічі з Президентом ПНА Махмудом АББАСОМ.
За словами Президента України, у ході сьогоднішньої зустрічі обговорювалось питання статусу українських громадян, які за різними обставинами опинились у Палестині.
В.ЮЩЕНКО зауважив, що таких людей - близько 600.
Як повідомив В.ЮЩЕНКО, його палестинський колега запевнив, що на сьогодні усі принципові питання узгоджені і тому найближчим часом питання правового статусу українських громадян буде вирішено.
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