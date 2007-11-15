Питання статусу українських громадян у Палестині буде вирішено

Питання статусу українських громадян у Палестинській національній автономії найближчим часом буде вирішено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам Президент України Віктор ЮЩЕНКО після зустрічі з Президентом ПНА Махмудом АББАСОМ.

За словами Президента України, у ході сьогоднішньої зустрічі обговорювалось питання статусу українських громадян, які за різними обставинами опинились у Палестині.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що таких людей - близько 600.

Як повідомив В.ЮЩЕНКО, його палестинський колега запевнив, що на сьогодні усі принципові питання узгоджені і тому найближчим часом питання правового статусу українських громадян буде вирішено.