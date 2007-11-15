Прес-конференція учасників безстрокової акції протесту проти бездіяльності влади щодо порушення прав людини на тему: “Хто допоможе жінкам у відчаї? Влада закриває очі на проблеми громадян”

16 листопада - 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція учасників безстрокової акції протесту біля Генпрокуратури, Секретаріату Президента та Кабінету міністрів проти бездіяльності влади щодо порушення прав людини на тему: “Хто допоможе жінкам у відчаї? Влада закриває очі на проблеми громадян”. Учасники: Галина Душенко (село Лиса Гора Миколаївської обл.), пенсіонерка, мати загиблого 25-річного студента Харківської юридичної академії ім. Я.Мудрого, який, за словами жінки, був жорстоко вбитий місцевими міліціонерами, прізвища яких він назвав ще живим та Катерина Веніславська (м. Рівне), інвалід ІІІ групи, двічі вдова, мати 6 дітей, нагороджена медаллю «Материнство ІІ ступеню», яку позбавили реєстрації і виселяють із гуртожитку, в якому вона проживає 10 років з трьома синами, без надання іншого житла (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.