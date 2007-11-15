Круглий стіл на тему: “Методи протидії проявам ксенофобії, расизму і національної нетерпимості у молодіжному середовищі столиці України”

16 листопада - 15-00 - Круглий стіл на тему: “Методи протидії проявам ксенофобії, расизму і національної нетерпимості у молодіжному середовищі столиці України”. Організатори – Міжнародний центр толерантності, Управління у справах національностей і міграції КМДА, Управління профтехосвіти ГУ освіти і науки КМДА (Міжрегіональне вище професійне училище зв’язку, бульвар Т.Шевченка, 56). Телефон: 278-44-97.

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