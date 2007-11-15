19 листопада - 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Вся правда про чартерний рейс до Домініканської Республіки”. Розглядатимуться питання щодо проблеми чартерного рейса призначеного на 29 жовтня 2007 року з України у Домініканську республіку: Чому і з яких причин літак затримався при відльоті до Домініканської Республіки? Хто винен у тому, що ситуація повторилася і по дорозі назад? “Газетна" і "Телевізійна" правда. Хто оплатив перебування туристів у готелі Домініканської Республіки під час очікування вильоту до України. Умови польоту. Учасники: засновник ТОВ "ЄВРО-ТУР ЛТД" Валерій Аш, директор ООО "Євро-УР ЛТД" Іванна Курочкина, юрист Олеся Малявко (ул.Хрещатик,4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.