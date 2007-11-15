Ківалов-Підрахуй отримав почесну грамоту за вибори-2004 (фото)

Екс-голова Центрвиборчкому, знаменитий на всю Україну “Підрахуй”, Сергій Ківалов отримав від чинного голови ЦВК Володимира Шаповала... почесну грамоту за "за вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації конституційних виборчих прав громадян України та з нагоди 10-ої річниці утворення Центральної виборчої комісії".

Редакція "Української правди" отримала цей відсканований документ, і спершу там вирішили, що стали жертвою жартівників, які засвоїли основи "фотошопу".

Однак виявилося, що почесна грамота – справжня, стверджує Українська правда.

Відтепер один з найбільш одіозних політиків сучасної України Сергій Ківалов може вважати себе повністю реабілітованим. Хоча три роки тому, в розпал помаранчевої революції, вважалося, що тодішній глава Центрвиборчкому стане або політичним біженцем в Росії, або арештантом Лук`янівського СІЗО.

Але спочатку, в 2005 році, Віктор Ющенко підписав йому фотографію з дарчим напуттям. Потім Ківалов сам собі встановив пам’ятник на території Одеської юридичної академії.

А зараз Ківалов отримав грамоту... за свою діяльність безпосередньо на посаді глави Центрвиборчкому.

Нагадаємо, що Ківалова звільнили з посади голови ЦВК у розпал Майдану рішенням парламенту. За підозрою у причетності до організації масштабних фальсифікацій виборів.