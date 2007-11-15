Хворі на синдром Паркінсона об`єднаються

В Україні буде створено Асоціацію хворих на синдром Паркінсона.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН ініціатор створення асоціації, хворий на хворобу Паркінсона Сергій БУЙНОВСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами С.БУЙНОВСЬКОГО, метою такої асоціації буде навчити хворого та його близьких жити у вимушених умовах пристосування до хвороби. Він зазначив, що, перш за все, планує створити Інтернет-сайт, на якому має намір публікувати усю необхідну для хворих інформацію. С.БУЙНОВСЬКИЙ додав, що шляхом спілкування через Інтернет з хворими з інших країн накопичив багато корисної інформації про хворобу Паркінсона та про методи боротьби з нею.

Також він хоче створити в межах сайту форум для спілкування хворих між собою. За словами С.БУЙНОВСЬКОГО, такий форум має бути кількамовним для більш ефективного спілкування хворих з різних країн. За задумом ініціатора, це допоможе хворим обмінюватись інформацією та допомагати один одному у лікуванні синдрому.

Він поінформував, що на сьогодні в Україні існує тільки медикаментозний метод лікування синдрому Паркінсона та є близько 70 препаратів, спрямованих на це. За словами С.БУЙНОВСЬКОГО, найважчим та найважливішим завданням є правильний підбір комбінації препаратів та їх дозування для кожного окремого хворого. А це, у свою чергу, найефективніше реалізувати дослідним шляхом, тобто шляхом порівняння дії препаратів на кожного хворого. Він переконаний, що створення спеціалізованого сайту та форуму сприятиме обміну інформацією між хворими, обміну описами своїх симптомів та змін в результаті дії тих чи інших ліків.

Відповідаючи на питання журналістів, С.БУЙНОВСЬКИЙ розповів, що не збирається просити допомоги у державних структур. За його словами, раніше він мав подібний досвід, однак це не дало жодних суттєвих результатів. “Я хочу йти паралельним шляхом”, - зазначив він. Натомість ініціатор створення асоціації розраховує на допомогу фізичних та юридичних осіб. Отримані кошти він планує вкладати у публікацію інформаційних матеріалів, а також у придбання необхідних для українських хворих ліків.