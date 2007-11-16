Якщо в колонії №60 не б`ють в`язнів, чому туди не пускають експертів?

Харківська правозахисна група заявляє про необхідність незалежного розслідування фактів насильства над в’язнями виправної колонії №60, що знаходиться в Луганській області.

Про це йдеться у заяві Харківської правозахисної групи, переданій УНІАН.

У документі нагадується, що 10 листопада Харківська правозахисна група повідомила, що при спробі втечі кількох довічно ув`язнених зі Слов`яносербської колонії №60 в Луганської області було вбито одну людину. На територію колонії введено спецназ, який масово б`є засуджених, і що близько 30 осіб вчинили самокаліцтво, щоб уникнути побиття.

Тоді правозахисники підкреслювали, що не можуть перевірити цю інформацію. Але оскільки йдеться про масове насильство, було розповсюджено повідомлення про події в Слов`яносербській колонії № 60 Луганської області та підготовлено звернення до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ та Генеральної прокуратури України з проханням негайно перевірити викладені відомості та вжити відповідних заходів.

Державний департамент з питань виконання покарань розмістив на своєму сайті прес-реліз, у якому повідомлялися деякі подробиці спроби втечі в’язнів і дані про особу вбитого. “Але жодного слова про введення на територію колонії спецназу не було. Повідомлялося, що на місці працює комісія на чолі з генералом Миколою ІЛЬТЯЄМ, першим заступником голови департаменту, та слідча група прокуратури Луганської області”, – йдеться у заяві.

У зв`язку з розголосом в ЗМІ цієї історії свою слідчу групу до колонії №60 спрямувала й Генеральна прокуратура України. Відкрила провадження по цій справі Уповноважений ВР з прав людини Н.КАРПАЧОВА, працівники її Секретаріату перебувають у колонії.

13 листопада Генеральна прокуратура визнала дії співробітників міжобласного підрозділу спеціального призначення в Луганській області щодо визволення заручників законними, тим самим підтвердивши факт введення спецназу. За висновками Генпрокуратури, не знайшли підтвердження повідомлення про побиття засуджених бійцями спецпідрозділу та спричинення самими засудженими, які утримуються в секторі довічного ув’язнення та в приміщеннях камерного типу, тілесних ушкоджень. Як повідомила прес-служба Генпрокуратури, «опитуванням засуджених та оглядом їх співробітниками обласного бюро судово-медичної експертизи тілесних ушкоджень не виявлено. Упродовж 10-12 листопада 2007 р. не надходило жодної заяви від засуджених щодо застосування до них заходів фізичного та психологічного впливу. Лише у двох осіб на тілі були помічені подряпини, які, з їх пояснень, вони отримали випадково і нанесені власноруч».

14 листопада генерал М.ІЛЬТЯЙ також спростував інформацію про те, що до засуджених виправної колонії № 60 було застосовано силу. За його словами, засуджені написали заяви до слідчої групи прокуратури, що їх ніхто не бив.

Тим часом правозахисники знову повідомили, що насправді 52 засуджених вчинили самокаліцтво і що медичну допомогу їм обіцяють надати тільки за умови підписання заяви, що їх ніхто не бив. Під страхом смерті засуджені підписують такі заяви. Тим, хто підписав, видають мазь для заживлення ран і накладають скоби. Перевірити цю інформацію правозахисники знову не можуть через закритість системи, заявляє Харківська правозахисна група.

“Безумовно, бувають випадки, коли засуджені намагаються використати правозахисників у своїй боротьбі з адміністрацією. Але найпростіший спосіб довести відсутність незаконного насильства – надіслати в колонію №60 комісію з незалежних експертів. Лікарі, адвокати, правозахисники зустрілися б із персоналом, засудженими, з`ясували стан їхнього здоров`я. Такі візити передбачені Факультативним протоколом до Конвенції ООН проти катувань, який Україна ратифікувала в липні 2006 року, але жодних кроків, спрямованих на його реалізацію, не зробила...”, – йдеться у заяві.