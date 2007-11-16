Українців затримали у Домініканах через фінансові проблеми турфірми

Причиною затримки українських туристів у Домініканській республіці стали фінансові проблеми турфірми, повідомив інтернет-порталу новин «Домінікан Тудей» посадовець аеропорту «Ла Романа», який побажав лишитися неназваним.

За його словами, український перевізник «Євролайн» не мав коштів розрахуватися за авіаційне пальне та аеропортове обслуговування, що і стало першопричиною затримки відбуття 160 українських туристів додому.

Як сказав посадовець, українці, багато з яких на відпочинку витратили майже всі гроші, були змушені три ночі провести в аеропорту, поки «Євролайн», який є одночасно і перевізником, і туроператором, не організував чартерне повернення в Україну.

На той момент 49 туристів, які мали фінансову можливість, повернулися додому рейсами європейських авіакомпаній, йдеться у повідомленні «Домінікан Тудей».

Як повідомляв УНІАН, група громадян України дві доби очікувала в аеропорту міста Пунта Кана (Домініканська Республіка) на повернення в Україну чартерним рейсом авіакомпанії “Євролайн”. За даними прес-служби МЗС України, у зв’язку з виявленими фінансовими порушеннями з боку компанії-перевізника рейс, запланований на 10 листопада, був відкладений на невизначений термін.

13 листопада о 2.50 (за київським часом) літак зі 116 українськими туристами і 13 членами екіпажу вилетів до аеропорту “Бориспіль”.