Кримського татарина на Ай-Петрі поранили з міліцейської зброї

Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефат ЧУБАРОВ стверджує, що постріл у кримського татарина під час знесенні будівель на плато Ай-Петрі було зроблено з міліцейської зброї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Сімферополі.

«Зброя, з якої була випущена ця куля, я абсолютно стверджую, що це зброя «форд», яка була у співробітників міліції, які здійснювали цей погром, - заявив Р.ЧУБАРОВ. - Цей постріл було здійснено міліцією, ніякої іншої зброї бути не могло».

За словами першого заступника голови Меджлісу, цією справою зараз займаються юристи. «Я не хочу розкривати те, чим займаються юристи, але міліція в цій ситуації дуже заплуталась», - сказав Р.ЧУБАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада на плато Ай-Петрі проводилось знесення самовільної забудови бізнесменів - кримських татар. Влада стверджує, що знесення проводилось на законних підставах, за рішенням Господарського суду АРК. Кримські татари говорять, що рішення суду було лише на одну ділянку, при цьому було знесено «7-8 об`єктів». Порядок під час знесення забудови, яке проводили державні виконавці, забезпечували близько тисячі правоохоронців.

Близько 40-50 кримських татар спробували перешкодити знесенню і, як стверджують у міліції, чинили опір.

Незначні травми одержали бійці «Беркута» (за деякими даними, 9 осіб). 28 кримських татар були затримані за опір міліції. 4 людини опинилися в лікарні. У одного кримського татарин було кульове поранення в живіт. Начальник міліції Криму Анатолій МОГИЛЬОВ стверджує, що постріл було зроблено не з міліцейської зброї. Те саме стверджують і в МВС України. Проводиться розслідування, порушено кримінальну справа за фактом поранення людини.

Меджліс вимагає відставки А.МОГИЛЬОВА і притягнення його до відповідальності. Однак він не бачить підстав для відставки.