Європарламент закликає підтримати ромів

Європейській парламент наголошує, що вільне пересування громадян є фундаментальним принципом ЄС і закликає до підтримки ромів.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції, схваленій вчора депутатами на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

“За” проект резолюції, запропонованої депутатами від груп соціалістичних партій, ліберальних партій, “зелених” та об’єднаних лівих проголосували 290 депутатів, “проти” - 220, утримались - 26.

У документі депутати, зокрема, заявили про необхідність створення мережі організацій, які б займалися соціальною адаптацією ромів, а також сприяли поширенню інформації про права та обов’язки в спільноті ромів.

Депутати привітали спільну заяву прем’єр-міністрів Італії та Румунії Романо ПРОДІ та Каліна ТАРІЧАНУ щодо зобов’язання про соціальну інтеграцію найменш привілейованих народів та щодо співпраці з країнами-членами ЄС в питанні управління рухом народів з використанням соціальних програм за підтримки Структурних фондів ЄС.

Депутати підтвердили мету зробити Євросоюз зоною, в якій кожній людині гарантовано високий рівень безпеки, свободи та юстиції.

Водночас депутати закликали країни-члени прискорити процес запровадження широкої співпраці правоохоронних органів з метою посилення боротьби з організованою злочинністю та торгівлею людьми.

Депутати також заявили про неприпустимість застосування принципу колективної відповідальності народів та висловилися за необхідність боротьби з будь-якими формами расизму та ксенофобії, будь-якими формами дискримінації за національною чи етнічною ознакою.

Перед голосуванням за проект резолюції голова групи народних партій Жозеф ДОЛЬ (Франція) запропонував прибрати з неї абзац, згідно з яким Європарламенту пропонувалося заявити, що останні висловлювання віце-президента Єврокомісії Франко ФРАТТІНІ щодо серйозних інцидентів за участю ромів в італійській пресі не відповідають духу і змісту Директиви про вільне пересування громадян всередині ЄС. При цьому Ж.ДОЛЬ зазначив, що у випадку збереження цього абзацу група народних партій – найбільша група в Європарламенті – не голосуватиме за проект резолюції. Однак депутати з інших політичних груп змогли набрати більшість голосів для збереження в документі абзацу стосовно заяв Ф.ФРАТТІНІ.

Як повідомляв УНІАН, після вбивства громадянина Італії одним з ромів-переселенців в Італії розгорнулася дискусія щодо можливої заборони на в’їзд до країни певних категорій громадян і, зокрема, громадян Румунії.

Ф.ФРАТТІНІ в розмові з італійськими журналістами закликав зруйнувати табори переселенців-ромів в Італії. Після цього лідер групи соціалістичних партій в Європарламенті Мартін ШУЛЬЦ заявив 13 листопада про неприпустимість таких заяв, а також про те, що такі заяви скоріше загострюють проблему, ніж сприяють її вирішенню.