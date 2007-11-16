Кримські татари - за інтеграцію в європейські структури

Кримські татари виступають за просування України в європейські структури, заявляє перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефат ЧУБАРОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Сімферополі.

«Ми, кримські татари, ну, дуже хочемо якнайшвидшого просування України в європейські структури, тому що звідти потім до України приходитиме вкорінення тих стандартів (мінімальних хоча б) щодо захисту прав людини», - заявив Р.ЧУБАРОВ.

За словами першого заступника голови Меджлісу, прагнення до просування України в європейські структури не властиве деяким українським політикам, зокрема тим, хто знаходиться у вищих ешелонах влади. Зокрема, Р.ЧУБАРОВ піддав критиці прагнення комуністів (зокрема, Петра СИМОНЕНКА і Леоніда ГРАЧА) «відродити імперію». Р.ЧУБАРОВ зазначив, що таких політиків "просто не буде" тоді, коли європейські стандарти почнуть працювати в Україні.

«Що б ми (кримські татари - УНІАН) не робили в міжнародному плані, ми завжди відстоюватимемо інтеграцію України до європейських структур», - підкреслив перший заступник голови Меджлісу.

Крім цього, він заявив, що кримські татари збираються працювати з усіма «потенційними інвесторами, які розглядають Крим виключно як економічно вигідну для них територію». «Ми хотітимемо тільки одного – ми теж хочемо цих інвестицій, але ми звертатимемо увагу (інвесторів – УНІАН) на те, що Крим, окрім економічної території, повинен розглядатися як територія, де люди хочуть нормально жити», - сказав він, додавши, що великий бізнес поки не бере участь у вирішенні жодного соціального питання.

Р.ЧУБАРОВ підкреслив, що інвестори повинні поповнювати не кишені урядовців, а бюджет Криму. «Я хотів би, щоб бізнес поповнював – я використовую це слово в позитивному плані – кишені казни кримської, але при цьому робив це свідомо, розуміючи, що бізнес не буде зруйнований через ті або інші явища внаслідок невмілого управління влади», - підкреслив він.