Віце-президент Єврокомісії зайняв подвійну позицію

Віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання юстиції, свободи та безпеки, Франко ФРАТТІНІ заявляє, що він проти дискримінації, але визнає право країн-членів на захист своїх громадян від проявів насильства.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у переданому УНІАН коментарі віце-президента Єврокомісії щодо ухваленої сьогодні Європарламентом резолюції про вільний рух громадян та підтримку ромів.

“У відповідь на дебати в Європарламенті щодо застосування Директиви про вільне пересування громадян, я підкреслюю, що я послідовно та постійно наголошував і медіа, і парламенту, і ще задовго до подій в Італії, на важливості та значимості цієї Директиви”, - зазначається у коментарі Ф.ФРАТТІНІ.

Віце-президент Єврокомісії звертає увагу на те, що, з одного боку, Директива містить положення про права громадян на переміщення на територію іншої держави-члена ЄС, однак, з іншого боку, містить і положення, які дають можливість країнам-членам захищати громадській порядок та громадську безпеку.

Ф.ФРАТТІНІ зазначив, що у той час, як Єврокомісія не збирається терпіти будь-яку форму дискримінації, вона також підтримує країни-члени, які, відповідно до законодавства, захищають громадян, незалежно від того, чи йдеться про громадянам своєї країни чи інших країн-членів.

Він також висловив сподівання, що як комісар, якій відповідає, в тому числі, за питання прав людини, зустрітися з представниками ромів наступного тижня для висловлення своєї підтримки ромам і запевнити їх в тому, що метою Єврокомісії залишається боротьба з дискримінацією по всій Європі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європарламент схвалив резолюцією, в якій наголосив, що вільне пересування громадян є фундаментальним принципом ЄС і закликав до підтримки ромів.

У документі також зазначається позиція Європарламенту щодо того, що останні висловлювання віце-президента Єврокомісії Ф.ФРАТТІНІ щодо серйозних інцидентів за участю ромів в італійській пресі не відповідають духу і змісту Директиви про вільне пересування громадян всередині ЄС.

Після вбивства громадянина Італії одним з ромів-переселенців, в Італії розгорнулася дискусія щодо можливої заборони на в’їзд до країни певних категорій громадян і, зокрема, громадян Румунії.

Ф.ФРАТТІНІ в розмові з італійськими журналістами закликав зруйнувати табори переселенців-ромів в Італії.