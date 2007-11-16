Акція-флешмоб, присвячена проблемі пасажирських перевезень у Львові

В понеділок, 19 листопада, «Громадський Рух Ініціативної Молоді» проводитиме акцію-флешмоб, присвячену проблемі пасажироперевезення у Львові.

Акція відбудеться на площі перед пам’ятником І.Франку. Акція відбудеться о 15.00 і триватиме до 15.30, участь може прийняти кожен бажаючий.

Учасники акції копатимуть метро усіма підручними засобами, так як це остання надія вирішити проблему транспорту у Львові. «ГРІМ» протестує проти нестерпних умов перевезення пасажирів, котрі створили їм перевізники, не зважаючи на самих пасажирів, а думаючи лише про власний прибуток. Останньою краплею було попередження про підвищення цін за проїзд при даних умовах перевезення.

«ГРІМ» вимагає від перевізників рахуватися з пасажирами та виконати ряд вимог:

- Покращення умов перевезення пасажирів

- Обладнання дорожніми знаками усіх зупинок для маршрутних таксі

- Зменшення інтервалів та завантаженості маршруток

- Відповідальність водіїв за різного роду порушення (куріння, травмування пасажира з вини водія, тощо.)

Контакти:

8(097)907-79-32 – Петро

figarotak@gmail.com