ООН прийняла резолюцію, що закликає нації ввести мораторій на страту

Безпрецедентна резолюція ООН, що закликає нації ввести мораторій на страту, у четвер схвалена більшістю при голосуванні в Третьому комітеті, повідомляє РІА “Новости”.

Пропозицію про введення мораторію підтримали 99 держав, "проти" проголосували 52 держави, 33 країни утрималися.

"Це історичний день, оскільки такий документ прийнято вперше в історії об`єднаних націй і продемонстрував перемогу гуманістичних переконань", - заявив на брифінгу в ООН від імені держав Європейського Союзу постпред Португалії Джо Мануель Гуєрра САЛГУЕЙРО.

Резолюція Генеральної асамблеї не має обов`язкової сили, утім є політичним сигналом для лідерів світу.

Документ був внесений від імені майже 80 держав і закликав країни відмовитися від застосування страти, що суперечить основоположним принципам ООН.

Проти документа проголосували Китай, Ірак, Іран і США, які очолюють "чорний" список світових лідерів стосовно страт засуджених. Білорусія, єдина з європейських країн, яка практикує найвищу міру покарання, за що піддається критиці країнами ЄС, при голосуванні утрималася.

Дискусія за мотивами голосування тривала цілий день. Багато хто з опонентів мораторію мотивував свою позицію "принципом суверенного права кожної держави визначати своє законодавство без втручання ззовні". У такому ключі, зокрема, висловився з трибуни ООН представник М’янми.

Голосуванню передували кілька тижнів дебатів та агітаційна кампанія, включаючи марафонський пробіг вулицями Нью-Йорка, де розташована штаб-квартира ООН.

В світі 146 держав відмовилися від "узаконеного вбивства", зокрема Росія, яка ввела мораторій на виконання найвищої міри покарання. У той же час у 51 країні страти продовжуються, а нерідко носять публічний характер.