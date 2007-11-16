Громадські організації Криму вимагають порядку в земельній сфері

У Сімферополі представники ряду кримських громадських організацій пікетують будівлі Прокуратури АРК і Головного управління МВС України в АРК з вимогою забезпечити дотримання законності в земельній сфері на півострові і рівність всіх перед законом.

Як передає кореспондент УНІАН, в пікетах беруть участь представники Кримського союзу «Антизахват», Кримського товариства «Вместе», громадської організації «Таврійський союз».

Так, біля будівлі ГУ МВС України в АРК учасники мітингу-пікету висловилися на підтримку дій кримської міліції на чолі з начальником Анатолієм МОГИЛЬОВИМ по охороні громадського порядку при звільненні самовільно зайнятих земельних ділянок в Судаку і на плато Ай-Петрі. Учасники мітингу вважають, що міліція «зобов`язана і далі допомагати органам виконавчої служби при звільненні самовільно зайнятих земельних ділянок, проявляючи при цьому жорсткість і професіоналізм».

Біля будівлі прокуратури мітингуючі виступили з гаслами «Рівність всіх перед законом – умова миру в Криму», «Ви сміятиметеся, але в Криму живуть не одні татари», «Зупиніть земельне рейдерство!», «Поки прокинеться «політична воля», на кримському троні хан сидітиме», «Разом вилікуємо Крим від «метастазів» самозахоплень», «Закон «один для всіх»… Чи ні?». Пікетуючі закликали працівників прокуратури надати максимальну підтримку правоохоронцям, не зупиняючись на звільненні лише тих захоплень, щодо яких набули чинності рішення судів, забезпечити конституційний порядок і знести всі незаконні споруди. «Злочинці, які звикли безкарно красти у кримчан землю, не мають національності. Тому сьогодні ми виступаємо не проти татар, що мають рівні з усіма кримчанами права на житло. Ми відстоюємо рівність і справедливість», – йдеться в резолюції мітингу-пікету.