У Сімферополі відкрили пам`ятний знак жертвам терору

У Сімферополі (Крим) сьогодні відбулося відкриття пам`ятного знаку жертвам політичного терору.

Як передає кореспондент УНІАН, камінь з написом «Світлої пам`яті жертв російського народу і народів Росії» встановлений за ініціативою «Конгресу російських общин Криму», «Національного фронту «Севастополь-Крим-Росія», «Союзу православних громадян Криму» та ін.

Учасники акції тримали в руках перев`язані траурними стрічками прапори Росії й Андріївські прапори, ікону.

Пройшло освячення пам`ятного знаку, після - покладання вінків до знаку. В акції взяли участь близько півсотні людей, серед запрошених був заступник голови міськдержадміністрації Севастополя, депутат кримського парламенту Володимир КАЗАРІН.

Як заявив на траурному мітингу керівник правозахисної організації «Віра» Святослав КОМПАНІЕЦЬ, неприпустимо, щоб "шарикові і швондери" намагалися обілити "злочини комуністичного режиму". Він також зазначив, що сімферопольським властям варто було б перейменувати вулиці, які носять імена людей, що брали участь в терорі. “Чи не настала пора міській владі задуматися над цим і перейменувати вулиці», - сказав С.КОМПАНІЕЦЬ.

Зі свого боку, лідер «Конгресу російських общин Криму» Сергій ШУВАЙНИКОВ повідомив, що пам`ятний знак - камінь, який привезено з Чатир-Дагу, повинен стати «символом знищення всіх народів Криму». «Російські люди протягують руку дружби і пам`яті всім народам Криму: українцям, татарам, грекам, вірменам, караїмам, - всім, хто живе на цій землі. Ми хочемо, щоб цей пам`ятник не дав можливості повторитися новим громадянським війнам», - підкреслив С.ШУВАЙНИКОВ.