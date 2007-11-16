Християн переслідують

Європарламент висловив стурбованість переслідування християн у світі.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухваленій 15 листопада резолюції Європарламенту.

“За” проголосували 57 депутатів, “проти” – 2, утримався – 1.

Депутати, зокрема, вислови стурбованість розповсюдження випадків нетолерантного відношення та репресій проти спільнот християн, зокрема, в країнах Африки, Азії та на Близькому Сході.

Депутати, зокрема, звертають уваги на такі випадки в Іраку, Пакистані, секторі Газа, Єгипті, Туреччині, Філіппінах, Судані, Китаї та В’єтнамі.

Документ суворо засуджує всі акти насильства проти християн, хоч би де вони відбувалися і закликає уряди країн, де реєструються такі випадки, розслідувати і передавати в суди справи проти злочинців, що скоюють такі акти насильства.

Депутати засудили будь-які форми дискримінації чи не толерантного ставлення на підставі релігійних поглядів.

Крім того, Європарламент закликає уряди країн, де відбуваються акти насильства проти общин християн, покращити безпеку християн і наголошує, що правоохоронні органи мають захищати всі релігійні общини, в тому числі християнські, від дискримінації та репресій.