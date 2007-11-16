Узбекські можновладці можуть знову літати до Євросоюзу

Європарламент підтримав тимчасове призупинення заборони на видачу віз представникам влади Узбекистану на 6 місяців.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції, схваленій Європарламентом на своєму засідання в Страсбурзі 15 листопада.

“За” проголосували 39 депутатів, “проти” – 27, утримався – 1.

У документі Європарламент підтверджує свою серйозну стурбованість ситуацією із захистом прав людини в Узбекистані і зазначає, що відносини між ЄС та Узбекистаном мають будуватися на взаємній повазі до принципів демократії, верховенства права та прав людини.

Водночас, депутати вважають, що призупинення мораторію на видачу віз високопосадовцям Узбекистану має стимулювати владу цієї країни до поліпшення захисту прав людини.

Депутати також привітали загальний прогрес у двосторонніх відносинах протягом 2007 року, зокрема, в проведенні діалогу з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня Рада міністрів з загальних справ та зовнішніх відносин ЄС вирішила призупинити на півроку дію обмеження на видачу віз високопосадовцям Узбекистану.

Відповідно до ухваленого рішення, ембарго на продаж зброї Узбекистану та обмеження щодо видачі віз певним особам країни продовжено на один рік, однак, протягом перших 6 місяців пропонується зняти обмеження на видачу віз з урахуванням прогресу в області прав людини, досягнутому владою Узбекистану. Це рішення може бути переглянуто раніше у випадку погіршення ситуації в країні.

Санкції проти Узбекистану були запроваджені у 2005 році після подій в Андижані, коли правоохоронні органи застосували зброї проти маніфестантів в Андижані, які вимагали зміни влади. За різними даними у сутичках загинуло від 187 до 5 тис. осіб.