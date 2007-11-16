Чиновники, правоохоронці та судді чинять свавілля

Громадянки Галина ДУШЕНКО з Миколаївщини та Катерина ВЕНІСЛАВСЬКА з Рівного просять Президента України Віктора ЮЩЕНКА допомогти їм у вирішенні проблем, що виникли через бездіяльність і свавілля чиновників, правоохоронців і суддів.

З відповідною заявою вони звернулися до глави держави сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Так, Г.ДУШЕНКО розповіла журналістам про те, що 13 травня 2006 року в барі села Лиса гора Первомайського району Миколаївської області, де вона мешкає, було вбито її 23-річного сина Сергія, студента 3-го курсу Харківської юридичної академії, військовослужбовця прикордонної служби.

За словами потерпілої, її син перед смертю назвав їй імена п’ятьох громадян, які побили його, серед них - працівник Первомайського райвідділу міліції. Те ж саме, як зазначила Г.ДУШЕНКО, підтвердили свідки, які були присутні під час бійки в барі. Натомість слідство встановило, що міліціонер не причетний до смерті С.Душенка. Більш того, наголосила мати, слідство віднесло отримані її сином численні переломи кісток скелету до наслідків ДТП. Однак, як наголосила Г.ДУШЕНКО, і в цьому випадку ніхто із слідчих не проводив розслідування, не залучав до нього співробітників ДАІ, не проводив експертиз, не встановлював місця пригоди.

Крім того, потерпіла поінформувала, що результати експертизи тіла її сина вона отримала лише через місяць, а одягу - немає й досі.

За словами Г.ДУШЕНКО, звернення до органів прокуратури, включаючи Генеральну прокуратуру України, також ніяких результатів не принесло. "Всі надсилають лише відписки!" - сказала вона.

У свою чергу, К.ВЕНІСЛАВСЬКА, мати шістьох дітей, наймолодшому з яких 11 років, поінформувала про те, що Рівненський міський суд виніс рішення про її відселення з гуртожитку, якому надано статус житлового будинку і передано в підпорядкування органам місцевого самоврядування.

За словами К.ВЕНІСЛАВСЬКОЇ, про зміну статусу гуртожитку і можливість приватизації кімнати її поінформовано не було. Натомість одна із мешканок гуртожитку, скориставшись цим, приватизувала її кімнату, після чого звернулася до суду з вимогою примусового виселення родини К.ВЕНІСЛАВСЬКОЇ.

За її словами, у травні 2005 року суд, виносячи рішення, не взяв до уваги чимало факторів, серед яких - наявність у неї неповнолітньої дитини. Рішення суду першої інстанції залишив у силі Апеляційний суд м. Рівне, додала К.ВЕНІСЛАВСЬКА.

Водночас, за словами К.ВЕНІСЛАВСЬКОЇ, обласна державна адміністрація, розглянувши її звернення, пообіцяла надати 100 тис. грн. як допомогу на придбання житла однак потім відмінила своє рішення.