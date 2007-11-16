21 листопада у Києві пройде конференція "Управління міграційними процесами - досвід Польщі".

До обговорення будуть запропоновані наступні теми:

- Польський досвід надання статусу біженця та толерованого перебування

- Аналіз і практичне застосування інформації стосовно країни походження

- Польський досвід управління трудовою міграцією

- Останні хвилі польської міграції до країн Європейського Союзу -- соціальні та економічні наслідки

- Шляхи отримання дозволу на роботу в Польщі для іноземців

В конференції візьмуть участь:

· Йоанна Маєвска (Директор Департаменту у справах надання статусу біженця, Управління у справах іноземців, Варшава)

· Павел Доманьскі (Голова Відділу інформації по країнах походження, Управління у справах іноземців, Варшава)

· Мартін Кулініч (Департамент міграції, Міністерство праці та соціальної політики, Варшава)

Організатори просять повідомити про участь електронною поштою parkhomenko@cpcfpu.org.ua , lyudmyla@ieac.org.ua

або за телефонами 230-83-76, 238-68-43

Конференція відбудеться у Києві у залі "Кобзарська світлиця" з 10-00 до 14-00 за адресою Український дім, вул. Хрещатик,2