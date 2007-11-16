Україна та Іспанія впорядкують міграційні потоки
В Мадриді пройшли переговори
Україна та Іспанія ближчим часом підпишуть угоду про впорядкування міграційних потоків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ та співробітництва Іспанії Мігель Анхель МОРАТІНОС після переговорів з головою зовнішньополітичного відомства України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.
«Ми домовились щодо остаточного тексту двосторонньої угоди, залишилося декілька технічних питань для того, щоб вона була підписана, і тоді українські громадяни зможуть приїздити на роботу в Іспанію на законних підставах», - сказав він.
У свою чергу А.ЯЦЕНЮК зазначив, що на виконання «технічних процедур» необхідно декілька місяців. «Основне, це легальний порядок перебування на території держави, і соціальні пільги і гарантії, які припадають на людину, яка буде працювати в Іспанії.
За його словами, угода не матиме зворотнього характеру і буде «покривати всіх легальних трудових мігрантів».
Окрім того, А.ЯЦЕНЮК наголосив на необхідності укласти угоду про уникнення подвійного оподаткування. За його словами, інвестиції, що є на сьогодні між Україною та Іспанією, мізерні. «40 млн. дол. це просто ніщо при тому, що загальний обсяг інвестиції з Іспанії в інші країни становить понад 37 млрд. євро», - сказав він.
Міністр наголосив на необхідності відновити кооперацію і зазначив, що його сьогоднішні зустрічі в асоціації бізнесменів та з високопосадовцями Іспанії засвідчили необхідність більш активного діалогу та організації більшої кількості зустрічей між бізнес-делегаціями.
«Я сподіваюсь, що Іспанія ухвалить рішення про переведення свого основного фокусу з Латинської Америки до України, оскільки Іспанія є головним інвестором Євросоюзу в країнами Латинської Америки», - сказав він.
За оцінками Посольства України, з урахуванням легальних та нелегальних мігрантів, в Іспанії проживає близько 200 тис. українських громадян.