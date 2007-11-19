Президент на Житомирщині відкриє пам’ятний знак жертвам Голодомору

20 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО перебуватиме з робочою поїздкою в Житомирській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської обласної державної адміністрації, у смт Попільня глава держави візьме участь у панахиді за жертвами голодомору в Свято-Миколаївській церкві УПЦ та відкритті пам’ятного знака жертвам голодомору. Також В.ЮЩЕНКО проведе відкритий урок з учнями Попільнянської гімназії №1.

Акредитацію для висвітлення робочої поїздки проводить прес-служба Житомирської облдержадміністрації.

Телефони: (0412) 37-25-00, 37-32-02, 8 (067) 309-78-02, 8 (067) 410-58-58.

Електронні адреси: pressoda@ukrpost.ua, ztzmi@ukrpost.ua.

Акредитація проводиться до 13.00, 19 листопада 2007р. (понеділок).