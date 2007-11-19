Кримські татари поскаржилися Верховному комісару ОБСЄ

Кримсько-татарські громадські організації звертаються до Верховного комісара ОБСЄ з прав людини Рольфа ЕКЕУСА «у зв`язку з дискримінаційною політикою Української держави, що дедалі посилюється, відносно кримсько-татарського народу».

Як наголошується в тексті звернення, переданому агентству УНІАН прес-службою Меджлісу, «за останні роки в політиці Української держави і влади Автономної Республіки Крим посилилася тенденція неприйняття самої проблеми, а в багатьох випадках і заперечення прав кримських татар». «Це виявляється і відносно їхніх колективних прав як цілісного етносу, чиєю територією формування і єдиним місцем історичного помешкання є Крим, і відносно їхніх індивідуальних прав – прав людини», - йдеться в документі.

На думку авторів звернення, в тих випадках, коли кримські татари намагаються відстоювати свої конституційні і національні права, «вони випробовують войовничу протидію як з боку низки громадських і воєнізованих утворень шовіністів, так і підтримуючих їх корумпованих місцевих властей, що привертають судові і правоохоронні органи».

«А близькі до владних кіл засоби масової інформації нагнітають антикримсько-татарську істерію, пропагуючи і морально підтримуючи такі провокаційні дії. Донині зібрані сотні фактів адміністративного і судового переслідування кримських татар, різних провокацій і залякування в їх відношенні, зокрема таких, під час яких застосовувалася холодна і вогнепальна зброя, незаконні затримання, арешти та інші репресивні заходи», - підкреслюється у зверненні.

На думку його авторів, «в 2006 році в Бахчисараї і в Судаку, в 2007 році в Сімферополі і прилеглих районах сталися відкриті бандитські напади і рейдерські атаки на кримських татар». Крім того, «в ході двох останніх драматичних подій, що мали місце в листопаді 2007 року в Сімферополі (вул. Балаклавська) і на плато гори Ай-Петрі, постраждали десятки кримських татар». «В ході наперед спланованої на Ай-Петрі близько тисячі добре навчених і озброєних людей у формі міліційного спецназу вкрай жорстоко побили до півсотні кримських татар, застосувавши при цьому спецзасоби і вогнепальну зброю», - вважають автори звернення.

«Реакція посадовців держави і Автономної Республіки Крим на заяву Меджлісу кримсько-татарського народу від 6 листопада 2007 року у зв`язку з висловленими подіями демонструє відсутність намірів уряду України засудити жорстокі дії співробітників МВС України і притягти до кримінальної відповідальності посадовців, які безпосередньо керували звірячим побиттям цивільних громадян. Це засудження могло бути розцінене кримсько-татарськими громадськими організаціями як початок перегляду політики дискримінації кримських татар в Криму», - зазначають вони.

Проте такі кроки, на думку авторів звернення в ОБСЄ, не були зроблені. «І кримські татари одержали ще один, притому надзвичайно серйозний мотив вважати, що Українська держава не має ні бажання, ні волі вирішувати їхні численні, зокрема політико-правові проблеми», - зазначається в документі.

Тому представники кримсько-татарських громадських організацій просять Верховного комісара ОБСЄ з прав людини звернути пильну увагу на події, що відбуваються в Криму, організувавши систему моніторингу за дотриманням прав людини в АРК; а також використати всі інші засоби, що є в його розпорядженні, і можливості для захисту конституційних та національних прав кримських татар.